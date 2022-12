Surinamische Vereine wollten im Eilverfahren erreichen, dass die Entschuldigung nicht an einem willkürlichen Datum sondern am 1. Juli kommenden Jahres erfolgt, 160 Jahre nach der offiziellen Abschaffung der Sklaverei durch die Niederlande. Ein Gericht wies die Klage am Donnerstag ab. Für Wirbel sorgte, dass mit Franc Weerwind am Montag ein niederländischer Minister in Suriname reden soll, der selber Nachfahre von Sklaven ist. Ein surinamischer Vertreter forderte, „eine weiße Person” müsse sich entschuldigen. Rutte lässt Weerwind trotzdem reden - schickte Vize-Premier Sigrid Kaag aber vorweg nach Suriname, um die Wogen dort zu glätten.