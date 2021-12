Ein Jahr nach dem EU-Austritt Der Brexit, Europas „Elephant in the Room“

Auch in Berlin hat man die Faxen aus London dicke, wie es scheint. EU-Staatsminister Michael Roth (SPD) machte das jüngst mehr als deutlich. Die „lieben Freunde in London und in Großbritannien“ sollten jetzt bitte mal „zur Besinnung“ kommen, sagte er bei einem Besuch in Brüssel zum Streit um das Nordirland-Protokoll. Man wolle „verdammt noch mal partnerschaftlich und freundschaftlich zusammenarbeiten“. Dazu sei notwendig, dass man nicht immer darüber streiten müsse, was man eigentlich verabredet habe.



Was die Menschen denken



Im Schnitt der Umfragen ist Großbritannien hinsichtlich der EU-Mitgliedschaft genauso gespalten wie zur Zeit des Brexit-Referendums 2016. Ungefähr die Hälfte der Briten befürwortet eine Rückkehr in die Europäische Union, fast genauso viele wollen davon nichts wissen. Eindeutiger ist es jedoch, wenn die Frage lautet, ob der Austritt im Rückblick ein Fehler war. Hier hat sich seit Längerem eine Mehrheit gebildet, die den Schritt bereut.