Ein Land beunruhigt die Welt Die wichtigsten Antworten zum Italien-Chaos

Auch der zweite Werte, die Neuverschuldung im Jahr gemessen an der nationalen Wirtschaftskraft, ist so beispiellos nicht. Zum einen erlaubt der EU-Stabilitätspakt bis zu drei Prozent. Zum anderen gibt es eine Reihe an Euro-Ländern, die diese Grenze in der Vergangenheit deutlich stärker gerissen haben als die Italiener. Es gab Jahre, in denen einzelne Länder ein doppelt so hohes und auch mal dreifach so hohes Defizit aufwiesen wie offiziell zugelassen: Portugal etwa 2010 mit 11,2 und 2014 mit 7,2 Prozent; Spanien 2009 mit 11 Prozent; Frankeich 2009 mit 7,2 Prozent. In den Jahren 2006 bis 2016 lag das französische Haushaltsdefizit zudem immer über drei Prozent. Ein Haushaltsverfahren, wie es Brüssel nun gegen Italien erwägt, wurde gegen Frankreich nie eröffnet, wie nicht nur Regierungspolitiker in Rom in diesen Tagen anmerken.