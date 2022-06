Ein Verbot mit Hintertüren Fünf wichtige Antworten zum Verbrenner-Aus

Nicht komplett. Die EU will die Entwicklung der Technik bei strombasierten Kraftstoffen weiter beobachten. Eine spätere Integration in die geplante Regulierung ist also nicht ausgeschlossen. Zudem werden auch nach 2035 wohl weiterhin Autos mit Verbrennungsmotor auf der Straße sein, die spätestens ab 2045 in einem klimaneutralen Deutschland nur noch mit E-Fuels betrieben werden können.