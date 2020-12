Einen Tag vor EU-Gipfel Vor Durchbruch im EU-Finanzstreit mit Polen und Ungarn

Polens Außenminister Zbigniew Rau hatte dafür plädiert, sich notfalls mehr Zeit zur Lösung des Streits über den EU-Haushalt zu nehmen. Ein Kompromiss sei möglich, aber wenn auf dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag keine Einigung erzielt werden könne, müsse womöglich noch in diesem Jahr ein weiteres Treffen der Staats- und Regierungschefs angesetzt werden, sagte der polnische Chefdiplomat in einem Radio-Interview. Alternativ könnten die Verhandlungen auch ins nächste Jahr verschoben werden, wenn Portugal die EU-Ratspräsidentschaft übernehme. Bis Jahresende hat den Vorsitz noch Deutschland inne. Eine Verschiebung lehnen vielen Staaten ab, weil sie Geld aus dem Corona-Wiederaufbauprogramm benötigen.



