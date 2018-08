Einigung bis Oktober geplant Weiter hoffen auf baldigen Brexit-Durchbruch

Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. Beide Seiten verhandeln seit mehr als einem Jahr über einen Austrittsvertrag, kamen aber zuletzt kaum voran. Nun sprachen beide Unterhändler zwar von Fortschritten in den Verhandlungen, unter anderem bei der geplanten Sicherheitspartnerschaft. Bei den großen Knackpunkten im geplanten Austrittsabkommen müsse man aber weiter an Lösungen arbeiten, sagte Raab.