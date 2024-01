Einsatz gegen Huthi-Rebellen „Mandat für die Bundeswehr kann im Februar kommen“

Die FDP-Sicherheitspolitikerin Strack-Zimmermann hält die Einhaltung dieses Plans von deutscher Seite für möglich. Europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme will die EU in dessen Folge zum Schutz von Frachtschiffen in die Region senden. Deutschland will mit der Fregatte „Hessen“ an der Militäroperation teilnehmen – vorausgesetzt, Deutschland erteilt das entsprechende Mandat.