Elisabeth Borne Mit dieser Premierministerin sagt Macron rechten Mittelständlern den Kampf an

Bornes Ernennung sei „leider eine Drohung für die Unternehmenschefs“, meldete sich de Menthon am Montagabend zwar weniger kriegerisch, aber immer noch sehr kritisch. Die 61-Jährige war insbesondere bei Mittelständlern schwer in Verruf geraten, als sie als Arbeitsministerin während der Corona-Pandemie im vergangenen Dezember mangels freiwilliger Maßnahmen eine Homeoffice-Pflicht verfügte und mit Bußgeldern bis zu 50.000 Euro drohte. Ihr Einsatz für die Abschaffung der in Frankreich trotz des hohen Anteils berufstätiger Frauen weit verbreiteten Entgeltlücke empfanden zahlreiche Unternehmer ebenfalls als grobe Einmischung in ihr Metier.