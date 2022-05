Elisabeth Borne Mit dieser Premierministerin sagt Macron rechten Mittelständlern den Kampf an

Tatsächlich hängt viel vom Ausgang der Parlamentswahlen im Juni ab. Auf den ersten Blick erscheint es paradox: Gerade fürchtete das europäische Ausland noch, dass mit Marine Le Pen eine rechtsradikale Politikerin in den Elysée-Präsidentenpalast einziehen könnte. Nun ist nicht auszuschließen, dass in der Assemblée Nationale eine starke Linksfraktion die Politik von Macron und seiner Regierung torpedieren könnte. Bei der Präsidentschaftswahl verfehlte der Linkspopulist Mélenchon nur knapp den Einzug in die Stichwahl. Dass es ihm gelang, die zerstrittene Linke und auch Frankreichs Grüne hinter sich zu vereinen, ist ein Coup. Das linke Lager ist zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder vereint – unter einem Anführer, der vor kurzem noch für Russlands Staatschef Wladimir Putin schwärmte, Kapitalismus und EU ablehnt und Frankreich aus der Nato führen will.