Emissionshandel, Grenzwerte, Zielvorgaben Green Deal: Das große Chaos droht

Erste Interventionen geben einen Eindruck, von dem Druck, der auf den Gesetzgebern lasten wird. Nichtregierungsorganisationen wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kritisieren die Vorschläge als viel zu wenig ambitioniert, um das Klima zu retten. „Um die Klimaerhitzung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen, muss die EU ihre Emissionen bis 2030 um mindestens 65 Prozent“, fordert etwa der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt. Gleichzeitig hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat zusammen mit den Herstellerverbänden aus Italien, Frankreich und Spanien Anfang der Woche in einem Brief an von der Leyen gefordert, die CO2-Ziele für 2025 nicht anzutasten.



Die Unterhändler in Brüssel werden Vorschlag für Vorschlag einen Kompromiss finden müssen, so wie das im EU-Betrieb immer passiert. Ob die Kompromisse etwa zum Emissionshandel, den CO2-Limits für Pkw und die Vorgaben für erneuerbare Energien am Schluss tatsächlich ineinandergreifen, ist offen. „Das ist die Eine-Million-Euro-Frage“, heißt es selbst bei NGOs. Der deutsche Botschafter in Brüssel, Michael Clauss, spricht in einem internen Papier von einem „regelrechten Tsunami von einem Dutzend Legislativvorschlägen“, bei denen sich die Frage stelle, wie diese „kohärent zusammengebunden werden“.