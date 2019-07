Emissionshandel im Bereich Verkehr? EU-Emissionshandel könnte Sprit teurer machen

Die FDP will den Treibhausgas-Ausstoß des deutschen Verkehrs- und Gebäudebereichs in den EU-Emissionshandel aufnehmen und damit begrenzen. Nach den Plänen, die die Bundestagsfraktion in Berlin vorstellte, sollen Raffinerien zum Beispiel für Sprit, den sie in Deutschland verkaufen, Zertifikate erwerben und die Kosten als Aufpreis auf Benzin und Diesel an Autofahrer weitergeben. Um wie viel teurer es dann an der Tankstelle werde, sei offen, sagte Fraktionsvize Michael Theurer, da die Preise für die Zertifikate sich am Markt bildeten.