Energie Deutschland und Niederlande wollen bei Offshore zusammenarbeiten

Die Niederlande und Deutschland wollen in den Bereichen Energie und Verteidigung enger zusammenarbeiten. In einer am Montag in Rotterdam verabschiedeten Erklärung heißt es, dass man etwa bei Offshore-Wind ein regionales Ziel für den erforderlichen Netzausbau „einschließlich hybrider Interkonnektoren“ aufbauen wolle. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, man habe zudem Fortschritte bei der gewünschten Komplett-Übernahmen der Deutschland-Sparte des niederländischen Stromnetz-Betreiber Tennet erreicht. Scholz sprach am Montag in Rotterdam von einer „ersten Einigung, die wir heute bei der Übernahme der deutschen Tennet-Tochter in den Gesprächen gefunden haben“. Details nannte er nach einem Gespräch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte nicht. Die Bundesregierung will die Tennet-Tochter komplett übernehmen.