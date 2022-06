Energiekonzerne Taugt Großbritanniens Übergewinnsteuer als Vorbild?

Die erwarteten Mehreinnahmen in Höhe von fünf Milliarden Pfund sollen in den rund 15 Milliarden Pfund umfassenden Topf wandern, mit dem die Regierung die britischen Haushalte entlasten möchte. Bislang hat die Regierung von (Noch-)Premier Boris Johnson auf die Kostenexplosion bei den Lebenshaltungskosten mit nur einigen wenigen Maßnahmen reagiert. Nun sollen Einmalzahlungen an alle Haushalte dabei helfen, die stark gestiegenen Kosten zu bewältigen: So wird es für alle Haushalte eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Pfund geben. Weitere Zahlungen sollen beispielsweise an die Empfänger staatlicher Leistungen, Menschen mit Behinderungen und Rentner gehen, die Heizkostenzuschüsse erhalten.