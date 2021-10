Energiekosten Frankreich deckelt Preise für Strom und Gas

Also musste eine Alternative her, und zwar schnell. Das Einfrieren der Gaspreise bezahlen erst einmal die Anbieter, allen voran der französische Marktführer Engie. „Sie werden begleitet,“ sagte Castex dazu. Der Premierminister räumte ein, dass die Maßnahmen der Regierung die Liquidität der Versorger beeinträchtigen werde. Die für den Winter erwarteten weiteren Preiserhöhungen sollten jedoch ab dem Frühjahr über eine Dauer von zwölf Monaten nachgeholt werden. Castex stützt sich dabei auf Erwartungen, wonach die Gaspreise auf den internationalen Märkten ab dann signifikant sinken werden. Sollten die Prognosen nicht eintreffen, sei eine Reduzierung der Energiesteuer denkbar.



Um die Strompreise zu deckeln, verzichtet der Staat auf etwa vier Milliarden Euro an Einnahmen an der Steuer auf den Endverbrauch von Strom (TICFE). Die Lücke will Castex zum Teil über Einsparungen in Höhe von zwei Milliarden Euro bei der Förderung von erneuerbaren Energiequellen und rund 600 Millionen Euro an zusätzlichen Einnahmen aus der Mehrwertsteuer auf Energie schließen. Außerdem hofft er auf künftig bessere Ergebnisse des Sorgenkindes EdF, das die Kassen seines Hauptaktionärs mit Dividendenausschüttungen und Unternehmensteuern füllen soll.