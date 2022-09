Energiekrise Die EU-Kommission hat sich dem politischen Druck gebeugt

Und ein weiterer Eingriff in die Energiemärkte steht bevor: Die EU-Kommission hat nun auch einen Preisdeckel für Gas in der Stromproduktion ins Spiel gebracht. Gegen einen allgemeinen Gaspreisdeckel hatte sich die EU-Kommission ausgesprochen, weil der die europäische Versorgung gefährden würde. Ein Gaspreisdeckel, so das Argument, würde den Verbrauch in der EU anheizen. Gleichzeitig würde Gas in andere Länder fließen, in denen Hersteller höhere Preise erzielen könnten.