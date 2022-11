Energiekrise: EU-Kommission schlägt Gaspreis-Limit von 275 Euro pro Megawattstunde vor

Die Idee eines Preislimits hatte in vergangenen Monaten die EU immer wieder gespalten. Der jüngste Vorschlag soll am Donnerstag von den Energieministern der 27 EU-Staaten beraten werden. In Deutschland plant die Bundesregierung, Haushalten und dem Kleingewerbe den Dezember-Abschlag ihrer Gasrechnung zu erstatten und ab Januar einen Grundverbrauch zeitlich befristet zu subventionieren.



