Entwurf der Lieferkettenverordnung EU-Kommission will weit strengeres Lieferkettengesetz als Deutschland

Ursprünglich wollte die EU-Kommission alle Unternehmen in der EU in das Lieferkettengesetz einbeziehen. Nun soll es für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 150 Millionen Euro und mit über 500 Mitarbeitern gelten. Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 40 Millionen Euro und über 250 Mitarbeitern fallen ebenfalls unter die Verordnung, wenn sie mehr als 50 Prozent ihres Umsatzes in bestimmten Branchen erzielen. Zu diesen problematischen Branchen zählt die EU-Kommission Textilien, Leder, Schuhe, Landwirtschaft, Rohmaterialhandel, Lebensmittel, Mineralien (einschließlich, Öl, Gas, Metalle) sowie Metalle und Chemikalien. Die Finanzbranche ist ebenfalls explizit in das Lieferkettengesetz einbezogen.