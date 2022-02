Entwurf der Verordnung EU-Kommission geht beim Lieferkettengesetz weit über die deutsche Regelung hinaus

Das deutsche Lieferkettengesetz greift erst bei Unternehmen mit mehr als 3000 Beschäftigten (ab dem Jahr 2023) und ab 1000 Beschäftigten nach dem Jahr 2024. Betroffen sind in Deutschland nur direkte Zulieferer. Eine Haftung ist nicht vorgesehen.



Die EU-Verordnung sieht Sanktionen vor für Unternehmen, die gegen die Regeln verstoßen. Die EU-Mitgliedsstaaten sollen entscheiden, welche Art von Sanktionen sie auferlegen wollen, sie sollten jedoch „effektiv, verhältnismäßig und und abschreckend sein“. Sollte es sich um Geldstrafen handeln, so sollen die sich am Umsatz des Unternehmens orientieren.



Stellen Unternehmen Probleme in ihrer Lieferkette fest, sollen sie nicht die Geschäftsbeziehungen abrupt abbrechen, sondern für Lösungen sorgen. Stellen sie etwa Kinderarbeit fest, so könnten sie etwa mit dem Bau von Schulen helfen, heißt es in dem Dokument. Ein spezieller Melde-Mechanismus soll dafür sorgen, dass Opfer Entschädigung einklagen können.