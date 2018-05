Italien: Fünf Sterne und Lega wollen Schuldenerlass der EZB

EU-Vizepräsident Valdis Dombrovskis mahnte, am Schuldenabbau festzuhalten. "Es ist sehr klar, dass angesichts des derzeitigen Wirtschaftswachstums Italien seine Schulden reduzieren muss", sagte er. Die EU-Kommission legt in der kommenden Woche ihre jährlichen Empfehlungen an die Mitgliedstaaten vor. Italien gehört zu den Ländern mit der höchsten Staatsverschuldung in Europa. Die Renditen für italienische Staatsanleihen stiegen am Dienstag auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Auch in der Frage, wer neuer Regierungschef werden solle, zeichnete sich keine Einigung zwischen beiden Seiten ab. Sowohl Salvini als auch 5-Sterne-Chef Luigi Di Maio haben ihre eigenen Ambitionen auf das Amt vorerst aufgegeben. Sie suchen nach einem parteiunabhängigen Kandidaten. Beim Treffen mit dem Staatspräsidenten am Montag schlugen die 5 Sterne den weitgehend unbekannten Rechtsprofessor Giuseppe Conte vor. Die Zustimmung der Lega dazu stand zunächst aus.