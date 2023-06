Erdbeben und beschädigte Häuser Niederlande beenden die Gasförderung

Eine Sprecherin von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte, es sei bereits seit längerem bekannt, dass die niederländische Regierung Groningen auf Dauer nicht mehr betreiben wolle. Eine Task Force mit Vertretern aus den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und Belgien stehe seit längerem in ständigem Kontakt, was die Umstellung der Versorgungsgebiete von sogenanntem niederkalorischem Gas – wie es bisher in Groningen gefördert wird – auf sogenanntes hochkalorisches Gas angehe. Diese Umstellung erfolge in enger Absprache mit den Übertragungsnetzbetreibern. Diese hätten in ihren Szenarien ein mögliches Ausscheiden der Lieferungen aus Groningen bereits einberechnet. Kunden würden dann mit umgewandeltem Gas beliefert. „Die Versorgungssicherheit ist daher gewährleistet.“