Erklärung im EU-Parlament Das steckt hinter Junckers Steuer-Vorstoß

Noch in diesem Jahr will die Kommission dazu Initiativen vorlegen. Bisher ist allerdings nicht klar, worum es sich dabei handelt. Juncker kritisierte indes, dass Europa 80 Prozent seiner Energieimporte in Dollar bezahle, obwohl nur zwei Prozent aus den USA stammten. „Genauso wenig Sinn ergibt es, dass europäische Flugzeuge in Euro, sondern in Dollar erwerben.“