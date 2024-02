Erneuerbare Energien So meistert Spanien die Energiewende

Gut im Rennen ist Spanien auch bei grünem Wasserstoff, also Wasserstoff, der mittels erneuerbarer Energien gewonnen wird. In der Provinz Kastilien steht bereits Europas größte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff. Für rund zehn Milliarden Euro entstehen derzeit zwei weitere Zentren in den Küstenstädten La Coruña in Galizien und in der Bucht von Algeciras. Der Wasserstoff wird aktuell noch per Schiff transportiert, soll aber künftig über Pipelines in andere europäische Länder gelangen.



Lesen sie auch: Ob mit oder ohne Kernkraft – teuer wird es in jedem Fall