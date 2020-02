Erste Rede nach dem Brexit Johnson nimmt die EU ins Kreuzfeuer

Großbritannien sei zwar dazu bereit, über Fischereirechte zu sprechen, sagte Johnson dann. Hierüber solle allerdings Jahr für Jahr neu verhandelt werden, um sicherzustellen, „dass britische Gewässer allen voran für britische Boote sind.“



Darauf angesprochen, ob ein Brexit ganz ohne ein Abkommen nicht schwere Folgen für Unternehmen und Arbeitsplätze haben würde, antwortete Johnson: „Wir haben einen Deal, einen großartigen Deal: Wir sind raus!“



In einer beinahe gleichzeitig gehaltenen Rede in Brüssel sprach EU-Verhandlungschef Michel Barnier eine Warnung an London aus. Großbritannien werde „niemals“ ein umfangreiches Handelsabkommen erhalten, wenn es darauf bestehe, von EU-Standards abzuweichen. Londons Antwort auf diese Frage werde „fundamental sein für die Größe der Ambitionen für die zukünftigen Beziehungen“, sagte Barnier. Johnson habe sich bereits im vergangenen Jahr dazu bereiterklärt, dass sich Großbritannien bei den Subventionen und Standards auch in Zukunft nach der EU richten werde. In Sachen Fischerei soll alles weiter so gehandhabt werden wie bisher. Soll heißen: Europäische Fischer sollen auch weiterhin in britischen Gewässern Fisch fangen dürfen.