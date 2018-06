Der ESM

Der zwischenstaatlich geschlossene Vertrag des Euro-Rettungsfonds ESM soll geändert werden, um ein Instrument für eine Letztabsicherung einzufügen. Erst in einem zweiten Schritt ist eine Überführung des ESM in EU-Recht geplant. Ein Zeitpunkt dafür, der eine Änderung der EU-Verträge nötig machen würde, wird nicht genannt. Der ESM könnte umbenannt werden, die genaue Bezeichnung ist aber noch offen. Künftig soll der Fonds die wirtschaftliche Situation in den Euro-Staaten bewerten und so Krisen abwenden können. Alle ESM-Finanzhilfen sollen weiter an Bedingungen geknüpft werden und auch die Unterstützung eines angeschlagenen Mitgliedslandes durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) möglich sein. Frankreich und Deutschland sprechen sich zudem dafür aus, vorsorgliche Kreditlinien des ESM zur Krisenabwehr einzusetzen, ohne dass ein Land ein vollumfängliches Programm eingehen müsste.