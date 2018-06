Estlands CIO Siim Sikkut „Europa braucht einen digitalen Schengen-Raum“

Also eine Frage von Standards.

Ja. Aber auch eine Frage des Willens. Wir haben in Estland unsere Infrastruktur so gebaut, dass sie sich mit anderen verbinden lässt. Mit Finnland arbeiten wir eng zusammen. Wir haben angefangen, dass Daten von Unternehmen und Bürgern zwischen beiden Ländern ausgetauscht werden können – etwa wenn jemand umzieht in das jeweils andere Land.