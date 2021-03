EU-Arzneimittelbehörde EMA nennt Astrazeneca-Impfstoff „sicher und wirksam“ – aber gibt Warnhinweis

In Großbritannien dürfte man sich hingegen besonders bestätigt sehen. Denn während viele Länder Europas die Impfung mit AstraZeneca stoppten, wurde in Großbritannien die ganze Zeit über fleißig weiterimpft. Noch am Donnerstag erklärte die dortige Arzneimittelbehörde MHRA, keine Hinweise dafür zu sehen, dass der Impfstoff Blutgerinnsel verursacht. Man untersuche aber auch eine sehr seltene Art von Hirnvenenthrombosen. „Die verfügbaren Beweise deuten nicht darauf hin, dass Blutgerinnsel in Venen durch den Corona-Impfstoff von AstraZeneca verursacht werden“, teilte die MHRA mit. „Eine weitere, detaillierte Überprüfung von fünf britischen Berichten über eine sehr seltene und spezifische Art von Blutgerinnseln in den Hirnvenen, die zusammen mit verminderten Blutplättchen auftraten, ist im Gange.“



