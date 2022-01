EU-Außenpolitik „Scholcron“, übernehmen Sie!

Die Gelegenheit wäre günstig: Frankreich hat die EU-Präsidentschaft inne – und Macron denkt nicht nur in geopolitischen Kategorien, er will im Frühjahr auch wiedergewählt werden. Außenpolitische Erfolge würden da ganz sicher nicht schaden. Deutschland wiederum führt in diesem Jahr die G7. Olaf Scholz mag neu im Kanzleramt sein, aber auf der Weltbühne bereits ein alter Bekannter. Und er hat die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde im Rücken.