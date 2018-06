Britischer Unterstaatssekretär tritt wegen Brexit-Politik zurück

Damit dürfte sich die anstehende Machtprobe im Unterhaus an diesem Dienstag und Mittwoch verschärfen. Die Abgeordneten sollen über Änderungen des Oberhauses am EU-Austrittsgesetz abstimmen. In 15 Fällen war es den Lords im Oberhaus gelungen, den Text des Gesetzesentwurfs gegen den Willen der Regierung zu ändern. Den größten Teil der Änderungen will Premierministerin Theresa May nun rückgängig machen oder entschärfen.