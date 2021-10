EU-Austritt? Brüssel hat Polen gegenüber einen strategischen Vorteil

Die EU-Kommission will die jüngste Provokation aus Warschau genau prüfen, bevor sie versucht, die Regierung in Warschau zur Räson zu bringen. Einen strategischen Vorteil hat Brüssel in diesem Fall: Das Wissen um die strategischen Positionen. Es ist klar, dass Polen an einem EU-Austritt nicht gelegen sein kann.



Mehr zum Thema: Immer mehr deutsche Unternehmen flüchten ins Industrieparadies Polen – selbst die Anti-EU-Rhetorik schreckt sie nicht. Zu groß sind die Vorteile: Bewerbungen statt Bürgerproteste und Begeisterung statt Bürokratie.