EU-Austritt Großbritanniens Bloß kein Brexit-Aufschub!

War die EU mit den Briten zu ungeduldig? Die Antwort ist so offensichtlich, dass die Frage rhetorisch wirkt. Weder in den Jahrzehnten, als die Briten zumeist anstrengende Partner waren, noch in der Zeit seit dem Referendum haben die anderen Europäer sie unter Druck gesetzt. Dass am 29. März eigentlich die britische Zeit in der EU abläuft, liegt nur daran, dass Premierministerin May vor genau zwei Jahren den Austrittsantrag unterzeichnete. Natürlich haben jene Staaten, die in der EU bleiben wollen, der Regierung in London stets deutlich gemacht, welche Vorstellungen sie für britisches Wünschdirwas halten. Aber sie haben dabei stets den Ton gewahrt, auch wenn May zum x-ten Mal mit bereits schon y Mal abgelehnten Vorschlägen um die Ecke kam.