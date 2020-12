EU-Austritt Großbritanniens Drei Lehren aus dem Brexit-Deal

2. Lehre: Großbritannien ist der Verlierer der Verhandlungen – für die EU hält sich der Verlust in Grenzen



Noch hat kaum jemand die 2000 Seiten des Verhandlungstext gelesen, der die ein oder andere Stolperfalle enthalten könnte. Aber die großen Linien des Abkommens zeigen schon jetzt, dass Großbritannien nicht als Sieger aus dem Deal hervorgeht. Auch wenn ab dem 1. Januar keine Zölle auf britische Ware in der EU fällig werden, so wird sich der Handel doch erschweren. Zollformalitäten werden den Warenaustausch verlangsamen und verteuern. Für Fluglinien wird das Verlassen des Binnenmarkts ebenso Nachteile bringen wie für Frachtunternehmen. Und für Bürger werden Nachtteile entstehen, die bisher den Mehrwert der EU anschaulich illustriert haben. Britische Urlauber werden künftig in der EU Roaming-Kosten bezahlen müssen, wenn sie mit ihrem Handy telefonieren oder surfen. Britische Studenten können nicht mehr am beliebten Erasmus-Austauschprogramm teilnehmen.