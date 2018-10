EU-Austritt Britische Behörden sorgen schon mal für den harten Brexit vor

2. Bliebe Großbritannien auf lange Zeit mit der EU in einer Zollunion verbunden, so würde das außerdem die Möglichkeiten einschränken, Freihandelsabkommen mit Drittstaaten wie den USA , China und Australien abzuschließen, was für viele Brexitiers einer der wichtigsten Gründe für den Austritt war. Großbritannien bliebe damit eine „Kolonie der EU“, wie Ex-Außenminister Boris Johnson polemisiert. Er und andere Hardliner warnen May vor einem „Brino“ – die Abkürzung steht für „Brexit in name only“, einen Brexit, der eigentlich keiner wäre. Das aber wäre undemokratisch und würde den Wähler-Willen konterkarieren, so der Vorwurf der Brexitiers. May nimmt ihn ernst, immerhin trat sie im Sommer 2016 mit dem Versprechen als Regierungschefin an, den Wunsch ihrer Landleute umzusetzen.