Ein nun drohendes Misstrauensvotum gegen die Premierministerin würde die Lage sicher nicht vereinfachen. Wenn man May etwas als Stärke auslegen will, dann ist es ihre Zähigkeit, trotz wiederholter Rückschläge an ihrem Amt festzuhalten. Doch längst halten Beobachter diese Widerstandsfähigkeit für gefährliche Sturheit. Der Journalist Steve Richards glaubt gar, dass May einen Punkt erreicht hat, an dem sie ihr eigenes politisches Überleben mit dem Interesse des Landes gleichsetzt. „Das ist immer gefährlich, weil es fast immer falsch ist“, so Richards.