Brexit: Theresa May verspricht weitere Vorschläge nach EU-Gipfel

Die britische Premierminister Theresa May will erst nach dem EU-Gipfel in dieser Woche weitere Einzelheiten zu den Vorstellungen ihrer Regierung über die Beziehungen zur EU nach dem Austritt ihres Landes aus der Staatengemeinschaft vorlegen. Sie gehe erwartungsvoll in die Gipfel-Beratungen über den Stand der Austrittsverhandlungen, sagte sie nach Angaben ihres Sprechers am Montag bei einem Treffen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk in London. Nach dem Spitzentreffen werde ihre Regierung dann ein Positionspapier mit detaillierten Vorschlägen für die künftigen Beziehungen vorlegen.