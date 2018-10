EU-Austritt So deutlich warnt die Wirtschaft vor dem Brexit-„Desaster“

Doch genau das tat er am Dienstagmittag in Berlin: Wenige Tage vor dem vielleicht entscheidenden EU-Gipfel kommende Woche gäbe es eine überaus „beunruhigende Lage“, so Lang. Ein No-Deal-Brexit, ein unkontrollierter Austritt ohne klärende Abkommen, läge immer noch als Option auf dem Tisch. „Wenn es am 29. März 2019 so käme, wäre dies ein Desaster.“ Zehntausende Firmen und hunderttausende Mitarbeiter gerieten in „größte Schwierigkeiten“.