EU-Austritt: Theresa May will Brexit-Vision vorlegen

Am kommenden Donnerstag will EU-Ratspräsident Donald Tusk nach London reisen und sich von May über die Fortschritte informieren lassen. Er zeigte sich am Freitag jedoch skeptisch. „Ich bin froh, dass sich die britische Regierung einer detaillierteren Position annähert. Aber wenn die Berichte in Medien korrekt sind, dann scheint die Position des Vereinigten Königreichs leider pure Illusion“, sagte Tusk bei einer Pressekonferenz in Brüssel. Man habe von Anfang an klar gemacht, dass es kein Rosinenpicken und keinen Binnenmarkt à la carte geben werde. Der Europäische Rat werde seine eigenen Richtlinien für die Verhandlungen über die künftige Beziehung beim EU-Gipfel im März festlegen „ob London bereit ist, oder nicht“, sagte Tusk.