EU-Austrittsverhandlungen Deutsche Industrie: Harter Brexit wäre ein „Desaster“

Ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne jede Nachfolgeregelung wäre ein „Desaster“, sagte Lang. Der Außenhandel wäre davon „immens beeinträchtigt“. Gelingt eine Einigung, folgt unmittelbar auf den Brexit am 29. März 2019 eine knapp zweijährige Übergangszeit, in der sich fast nichts ändert. Diese Frist sei für die Unternehmen „unverzichtbar“, so Lang. Scheitern indes die Verhandlungen, käme es in knapp einem halben Jahr wohl zu einem chaotischen Bruch, was der Wirtschaft zunehmend Sorge bereitet.