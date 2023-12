EU-Beitritt der Ukraine Drei Gründe, warum dies kein EU-Gipfel wie jeder andere wird

Krisensitzungen gab es in der Geschichte der EU schon viele, und klassischerweise lösen die Mitgliedsstaaten Dissens auf, indem sie einen Teil des Problems in die Zukunft verschieben. Der englische Ausdruck „kicking the can down the road“ beschreibt die Funktionsweise anschaulich. Auch bei der Ukraine werden die 27 EU-Staaten nach diesem Prinzip vorgehen. Was auch immer sich vertagen lässt, werden sie in die Zukunft schieben.