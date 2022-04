EU-China-Gipfel China soll endlich seine Haltung zu Putin klären

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell würden sich bei der Video-Schalte am liebsten auf die Russland-Frage beschränken. Doch die chinesische Seite, am Vormittag zunächst Chinas Premier Li Keqiang und am frühen Nachmittag Präsident Xi Jinping, möchte lieber ganz andere Punkte abarbeiten. China sorgt sich über das jüngst von der EU-Kommission vorgeschlagene europäische Lieferkettengesetz, über den CO2- Grenzsteuerausgleichsmechanismus CBAM und über EU-Regeln zu Subventionen in Drittstaaten. Vor allem möchte Peking das umstrittene Investitionsabkommen CAI wiederbeleben. Dafür müsste es aber die Sanktionen gegen Einzelpersonen und Einrichtungen in der EU aufheben.