EU-China-Gipfel: Die Europäer bekommen ihre Abhängigkeit vorgeführt

Trotz der demonstrativ harten Haltung der Europäer sind von diesem EU-China-Gipfel in Peking, der erstmals seit vier Jahren nicht am Bildschirm stattfindet, wenig konkrete Ergebnisse zu erwarten. Vor allem bekommen die Europäer bei dem Treffen ihre Abhängigkeit vorgeführt. Sicherlich, von der Leyen kann mit europäischen Zöllen auf E-Autos aus China drohen. Aber Europas Wirtschaft, und allen voran die deutsche, befindet sich in einer höchst unkomfortablen Situation. Das Institut der deutschen Wirtschaft ermittelte bei einer Umfrage unter 400 Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, dass 40 Prozent auf Vorleistungen aus China angewiesen seien.