EU CO2-Emissionen neuer Lkw müssen sinken

17. Oktober 2023

Neue Lkw müssen deutlich weniger CO2 ausstoßen Bild: dpa Bild:

Neue Lastwagen und Busse sollen in der EU deutlich weniger klimaschädliches CO2 ausstoßen dürfen. Die EU-Staaten sprachen sich am Montagabend in Luxemburg für entsprechend strengere Vorgaben aus.