EU-Emissionshandel Klimaschutzverträge sollen den CO2-Preis ergänzen

„Der – wenn auch zeitlich begrenzte – niedrige ETS-Preis kann die Investitionen in emissionssparende Technologien verzögern, weil die Dringlichkeit verringert scheint“, erklärt Gores. Matthias Buck von Agora Energiewende ergänzt, dass niedrige CO2-Preise Klima-Investitionen unrentabler machten.



Kurzfristig verschiebe der niedrige Preis Investitionen, mittelfristig aber nicht. „Da sich die absolute Menge an CO2-Zertifikaten, die bis 2039 zur Verfügung steht, nicht ändert, ändert der kurzfristig niedrigere Preis nichts an der mittelfristigen Perspektive: dass Investitionen in den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft notwendig sind“, sagt Buck. Auch für Unternehmen, die sich im Bieterverfahren um Unterstützung durch Klimaschutzverträge bewerben, ändere sich nichts. Dennoch bedeuteten niedrigere CO2-Preise einen größeren Subventionsbedarf über die Klimaschutzverträge, so Buck.