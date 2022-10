EU-Entscheidung Schluss mit der Zeitumstellung!

Mit wenigen Themen könnten sich Politiker so schnell so viele Freunde machen wie mit der Abschaffung der Zeitumstellung. Auch wenn wir an diesem Sonntag alle eine Stunde hinzugewinnen, das Drehen an der Uhr nervt. Es ist Zeit, es zu beenden.



Dieser Beitrag entstammt dem WiWo-Newsletter Daily Punch. Der Newsletter liefert Ihnen den täglichen Kommentar aus der WiWo-Redaktion ins Postfach. Immer auf den Punkt, immer mit Punch. Außerdem im Punch: der Überblick über die fünf wichtigsten Themen des Tages. Hier können Sie den Newsletter abonnieren.