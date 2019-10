EU-Erweiterung: Wie Europa Einfluss auf dem West-Balkan verspielt

Möglicherweise kommt auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs noch einmal Bewegung in das Thema. Die treffen sich am Donnerstag und Freitag turnusgemäß zum Gipfel in Brüssel. Emmanuel Macron steht den beiden Ländern aus innenpolitischen Gründen skeptisch gegenüber. Rechtsaußen Marine Le Pen stellt Albanien als „Brückenkopf“ der Türkei in der EU dar und prangert Korruption und organisiertes Verbrechen auf dem Balkan an. Macrons Unterhändler in Brüssel fordern, dass die Union sich erst vertiefen müsse, ehe sie sich erweitern kann. Die Diplomaten im französischen Außenministerium seien sehr viel empfänglicher für geostrategische Argumente, heißt es in Brüssel. Am Schluss entscheidet freilich Macron, wie es in dieser Frage weiter geht.