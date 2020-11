EU-Finanzpaket blockiert Ungarn und Polen machen ihre Drohungen wahr

Bei einem Gipfeltreffen war damals schriftlich lediglich vage festgehalten worden, dass vor dem Hintergrund der „Bedeutung, die der Achtung der Rechtsstaatlichkeit in der EU zukommt“, eine „Konditionalitätsregelung“ zum Schutz des Haushalts und des Corona-Wiederaufbaupakets eingeführt wird. Zudem heißt es in den Schlussfolgerungen, dass sich die Staats- und Regierungschefs rasch wieder mit der Angelegenheit befassen werden.



Letzteres ist bislang nicht geschehen. Befürworter der Regelung argumentieren allerdings, dass die Formulierung keine aufschiebende Wirkung habe. Deswegen nahm das Verfahren zur Einführung der Regelung am Montag eine weitere Hürde. Ungarn und Polen konnten daran nichts ändern, da lediglich eine qualifizierte Mehrheit dafür notwendig war.