EU-Fonds für gerechten Wandel Geheimes Geschacher um die EU-Milliarden

Was bisher fehlte, war ein Anhang mit genau aufgelisteten Kriterien, nach denen das Geld vergeben werden soll. Ansatzweise erklärt das bekanntgewordene Dokument, welche Faktoren eine Rolle spielen sollen, etwa der Wohlstand einer Region. Doch nun sieht es so aus, als ob am Schluss die Politik recht freihändig über das Geld verfügen wird. „Die Entscheidung soll Teil der Verhandlungen über den mittelfristigen Finanzrahmen werden“, erklärt der Europa-Abgeordnete Nienaß der WirtschaftsWoche. In diesem Jahr müssen die EU-Mitgliedsstaaten sich auf die Mittelverteilung in der Finanzperiode 2021 bis 2027 einigen. Die Entscheidung über den Fonds für gerechten Wandel wird damit ins politische Hinterzimmer verlegt. „Wir werden dafür kämpfen, dies noch zu ändern“, kündigt Nienaß an.