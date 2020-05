EU-Frühjahrsgutachten Schock für Europas Wirtschaft

Sowohl die Tiefe der Rezession als auch deren Stärke dürften in den EU-Ländern jedoch unterschiedlich intensiv ausfallen, je nach Ausprägung der Krise und den finanziellen Ressourcen jedes Landes, sagt EU-Kommissar Gentiloni. So könnte das Minus bei der Wirtschaftsleistung in Polen bei rund 4 Prozent in Griechenland bis zu knapp 10 Prozent erreichen. Die Erholung 2021 werde ebenfalls verschieden ausfallen und die Verluste unterm Strich nicht wettmachen, erklärte Gentiloni. Eine solche Divergenz stelle eine Bedrohung für den Binnenmarkt und das Euro-Währungsgebiet dar – „dieses Risiko kann jedoch durch entschlossenes gemeinsames Handeln gemindert werden“, so Gentiloni.



Zwar hätten die EU und ihre Mitgliedstaaten bereits außerordentliche Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen ergriffen, aber die kollektive Genesung hänge vor allem davon ab, wie gut die EU-Länder in der Coronakrise kooperierten.