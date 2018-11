Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, sieht nach wie vor ein beachtliches Risiko, „dass es zu einem ungeordneten, harten Brexit kommt“. Die Lage im Unterhaus sei unübersichtlich, schreibt er in einem in Auszügen vorab veröffentlichten Gastbeitrag für das „Handelsblatt“. Die Konfliktlinien würden quer durch alle Parteien gehen. Ein harter Brexit hieße, einen „sicher chaotischen Ausstieg aus der EU zu erleben“. Das britische Pfund würde massiv unter Abwertungsdruck geraten, es drohten deutliche Realeinkommensverluste. Auch der Euro dürfte international etwas an Wert verlieren. „Die Gewinne an preislicher Wettbewerbsfähigkeit werden die Kosten der Unsicherheit und des Chaos indes nicht kompensieren.“

Bild: dapd