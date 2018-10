EU-Gipfel Chance auf Brexit-Einigung bestehen

Trotz der Blockade in den Brexit-Verhandlungen betonen die Europäische Union und Großbritannien die Chancen auf eine gütliche Trennung. Ein Austrittsabkommen sei weiter möglich, sagte neben Bundeskanzlerin Angela Merkel auch die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. Allerdings könnte sich das Scheidungsdrama noch Wochen hinziehen. „Es liegt weitere Arbeit vor uns“, sagte Merkel. Nötig sei noch „viel mehr Zeit“, meinte EU-Unterhändler Michel Barnier.