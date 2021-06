EU-Gipfel: Delta-Variante breitet sich aus – Merkel für einheitlichere Regeln

Dem RKI-Bericht zufolge ist damit zu rechnen, dass die Delta-Mutante sich gegenüber den anderen Varianten durchsetzen wird. Noch dominiert die zuerst in Großbritannien entdeckte Variante Alpha (B.1.1.7) das Infektionsgeschehen, der Anteil an den positiven Fällen in der Stichprobe ist nun jedoch nach Wochen mit Werten von um 90 Prozent auf 74 Prozent geschrumpft. Die Anteile der ebenfalls besorgniserregenden Varianten Beta (entdeckt in Südafrika) und Gamma (entdeckt in Brasilien) sind wie bisher sehr niedrig.



In Großbritannien macht Delta inzwischen fast 90 Prozent aller Neuinfektionen aus, die Kurve steigt wieder an. Vorläufigen Erkenntnissen der englischen Gesundheitsbehörde zufolge dürfte die Mutante nicht nur ansteckender sein, sondern könnte auch häufiger zu schwereren Covid-19-Erkrankungen führen als die davor dominierende Alpha-Variante.